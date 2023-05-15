Кличко рассказал, когда в Киеве разрешат движение общественного транспорта во время тревоги 15 мая, 19:08 Общественный транспорт в Киеве (Фото:КГГА)

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что отмена запрета на движение наземного общественного транспорта во время воздушной тревоги возможна только после «стабилизации ситуации безопасности» в столице.

Об этом говорится в ответе Кличко на петицию с просьбой отменить соответствующий запрет.

Он отметил, что решение о запрете движения общественного транспорта во время тревоги принимал Совет обороны города Киева с учетом «оценки текущей и прогнозируемой ситуации безопасности в столице».

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Кличко подчеркнул, что решение будет пересмотрено исключительно при «существенной стабилизации» ситуации и поступлении соответствующих рекомендаций от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Соответствующий анализ и оценка, по его словам, проводятся на постоянной основе.

Мэр отметил, что приостановка работы коммунального транспорта во время воздушной тревоги не несет для пассажиров никаких дополнительных расходов, поскольку после ее завершения они могут воспользоваться предварительно уплаченными проездными документами.