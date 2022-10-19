«Сложные условия». В Киеве завтра начнется отопительный сезон — Кличко 19 октября, 16:20 Отопление в Украине (Фото:Goergl / pixabay)

В четверг, 20 октября, в Киеве начнется отопительный сезон.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Мэр подчеркнул, что этот отопительный сезон будет трудным, так как российские оккупанты продолжают обстреливать критическую инфраструктуру столицы.

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«Завтра, 20 октября, начнем в столице отопительный сезон. В сложных условиях военного положения в Киеве провели все необходимые подготовительные работы. Коммунальные службы работают в усиленном режиме, понимая, каким сложным будет этот отопительный сезон. Потому что враг целит в объекты критической инфраструктуры, пытается оставить украинцев без жизненно необходимых услуг», — подчеркнул Кличко.

Он отметил, что город увеличил на 10% численность аварийно-спасательных служб, приобрел дополнительную технику и материалы.

13 октября министр развития громад и территорий Украины Алексей Чернышов заявил, что вопреки ракетным ударам страны-агрессора по объектах критической инфраструктуры, в Украине готовы начать отопительный сезон вовремя в большинстве областей страны.