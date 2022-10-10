«Российские террористы не останавливаются». Кличко предупредил об угрозе новых ударов по Киеву и призвал не выезжать в город 10 октября, 11:08 10 октября Россия нанесла массированный ракетный удар по Киеву (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что есть угроза новых ракетных ударов российских оккупантов по Киеву и призвал не выезжать в город.

«Российские террористы не останавливаются. Атакуют все регионы Украины. Угроза новых ударов продолжается. Для нахождения в укрытиях возьмите теплую одежду, воду, запас еды, зарядные устройства для телефонов. В город пока не выезжайте», — написал он в Telegram.

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Кличко добавил, что подземные станции метрополитена работают как укрытие, пассажиров метро сейчас не перевозит.

«Все городские службы работают в режиме чрезвычайной ситуации. Оперативно реагируют на ситуацию и одолевают последствия ударов врага», — написал он.

Утром в понедельник, 10 октября, Россия нанесла ряд ракетных ударов по Киеву, в частности по центру столицы Украины. Одновременно серии ракетных ударов подверглись многие другие области Украины.

В результате атаки по Шевченковскому району погибли восемь человек, более 20 получили ранения.