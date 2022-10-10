Российские оккупанты обстреляли объекты критической инфраструктуры Киева, есть пострадавшие — Кличко
Российские оккупанты атаковали Киев (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)
В понедельник, 10 октября, российские оккупанты обстреляли объекты критической инфраструктуры Киева, есть пострадавшие.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.
«Несколько попаданий в объекты критической инфраструктуры города. Есть пострадавшие», — написал он.
По словам мэра, все службы работают на местах.
Утром в понедельник, 10 октября, Россия нанесла ряд ракетных ударов по Киеву, в частности по центру столицы Украины. Одновременно серии ракетных ударов подверглись многие другие области Украины.
В результате атаки по Шевченковскому району погибли восемь человек, более 20 получили ранения.