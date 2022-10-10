Российские оккупанты обстреляли объекты критической инфраструктуры Киева, есть пострадавшие — Кличко 10 октября, 10:20 Российские оккупанты атаковали Киев (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

В понедельник, 10 октября, российские оккупанты обстреляли объекты критической инфраструктуры Киева, есть пострадавшие.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Telegram.

«Несколько попаданий в объекты критической инфраструктуры города. Есть пострадавшие», — написал он.

По словам мэра, все службы работают на местах.

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Утром в понедельник, 10 октября, Россия нанесла ряд ракетных ударов по Киеву, в частности по центру столицы Украины. Одновременно серии ракетных ударов подверглись многие другие области Украины.

В результате атаки по Шевченковскому району погибли восемь человек, более 20 получили ранения.

