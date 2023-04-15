«Строительство возобновили». Кличко предположил, что метро на Виноградаре откроют в 2024 году

15 апреля, 02:32
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Строительство метро на Виноградарь остановили после начала полномасштабного вторжения России (Фото:Київметробуд/Facebook)

Строительство метро на Виноградарь остановили после начала полномасштабного вторжения России (Фото:Київметробуд/Facebook)

Мэр Киева Виталий Кличко предположил, что в следующем году откроют новые станции метро на жилом массиве Виноградарь.

Мэр Киева напомнил, что строительные работы были остановлены в феврале 2022 года после начала полномасштабного вторжения российских войск.

"Хочу извиниться перед киевлянами, планировалось это сделать еще в прошлом году, но с начала военных действий мы остановили строительство и оно было закрыто, во-первых, из-за объективной ситуации когда из города уехала большая часть наших жителей. Большая часть работников и предприятий, которые были привлечены к работам, выехали за границу, треть пошла в ряды ВСУ. В этом году мы сейчас возобновили строительство снова, от вопроса строительства метро мы не отказываемся. Строительство набирает обороты для того, чтобы в следующем году метро на Виноградарь открыть", - заявил Кличко.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Виталий Кличко Метро Метрополитен Киевское метро Метро на Виноградарь

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