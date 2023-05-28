Проезд в общественном транспорте Киева не будет дорожать до конца войны — Кличко 28 мая, 17:10 Кличко обещает, что проезд в Киеве пока дорожать не будет (Фото:КГГА)

В Киеве стоимость проезда в общественном транспорте до конца войны дорожать не будет, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

«Транспорт в городе Киеве дотационный, потому что себестоимость проезда более 20 грн. Он остается самым низким в стране и не только, если мы говорим о Европе. Но учитывая сложную ситуацию экономическую, сложную ситуацию с бюджетом людей мы не планируем в ближайшее время, до окончания военных действий, повышать стоимость», — сказал Кличко в интервью телеканалу Киев ко Дню Киева.

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Но он добавил, что в будущем, учитывая то, что транспорт нужно ремонтировать, строить метро, закупать новый, подорожание проезда возможно.

«До окончания войны транспорт у нас останется дотационным и повышать не будем. Мы не планируем этого делать, поэтому чтобы не было различных спекуляций на эту тему», — сказал мэр Киева.

Он также сказал, что ставит перед собой задачу заменить старые маршрутки, которые перевозят киевлян, на новый современный общественный транспорт.

«Маршрутки выполняют свою функцию по перевозке большого количества людей, но наши требования сейчас заключаются в том, что перевозчики переходили на маршрутки, не старше 10 лет, чтобы там обязательно были валидаторы, камеры наблюдения», — сказал мэр.

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