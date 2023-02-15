В четверг в Киеве возобновят работу 44 троллейбусных и трамвайных маршрутов

15 февраля, 23:26
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Троллейбусы перестали ходить в Киеве после российских обстрелов осенью 2022 года (Фото:Киевпасстранс)

Троллейбусы перестали ходить в Киеве после российских обстрелов осенью 2022 года (Фото:Киевпасстранс)

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в четверг, 16 февраля, в столице возобновят работу несколько троллейбусных и трамвайных маршрутов.

На линии выйдут 186 троллейбусов и 157 трамваев.

13 февраля в Киеве снова начал работать троллейбусный маршрут № 31 — он стал первым, возобновившим работу. Власти Киева приняли решение остановить работу троллейбусов и большинства трамваев на фоне массированных обстрелов российскими террористами энергетической инфраструктуры.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=Kdznij7otx4
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Киев Виталий Кличко Трамвай Троллейбус Общественный транспорт

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