В четверг в Киеве возобновят работу 44 троллейбусных и трамвайных маршрутов 15 февраля, 23:26 Троллейбусы перестали ходить в Киеве после российских обстрелов осенью 2022 года (Фото:Киевпасстранс)

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в четверг, 16 февраля, в столице возобновят работу несколько троллейбусных и трамвайных маршрутов.

На линии выйдут 186 троллейбусов и 157 трамваев.

13 февраля в Киеве снова начал работать троллейбусный маршрут № 31 — он стал первым, возобновившим работу. Власти Киева приняли решение остановить работу троллейбусов и большинства трамваев на фоне массированных обстрелов российскими террористами энергетической инфраструктуры.



Видео дня