Отопление в столице. 10 котельных Киева находятся без стабильного электроснабжения 19 декабря, 23:46 Дым над Киевом после ночной атаки дронов (Фото:REUTERS/Vladyslav Musiienko)

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что после российских обстрелов 10 котельных в столице находятся без стабильного электроснабжения.



Мэр отметил, что проблемы с отоплением могут возникнуть в 144 жилых домах города.

"В связи со сложнейшей ситуацией в энергетике и значительными повреждениями энергетической инфраструктуры, Укрэнерго применяет в Киеве более значительные ограничения. Поэтому без стабильного электроснабжения 10 котельных столицы. В результате этого перебои с теплоснабжением могут возникнуть в 144 жилых домах города", – заявил Кличко.

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Мэр опубликовал адреса пунктов обогрева, расположенных вблизи домов, где могут возникнуть проблемы с теплом, в Шевченковском, Соломенском, Дарницком и Святошинском районах столицы. Пункты обогрева работают круглосуточно.

В ночь на 19 декабря страна-агрессор РФ массированно атаковала иранскими дронами Киев и область. Оккупанты направили на столицу 23 беспилотника, 18 из них удалось сбить.

Обломки сбитых дронов повредили проезжую часть в Соломенском районе города, а также окна многоэтажки в Шевченковском районе. Один из беспилотников попал в объект критической инфраструктуры, начался пожар.