С 24 февраля от российских обстрелов Киева погибло более 110 человек — Кличко

12 июля, 02:55
Последствия ракетного удара по жилому доме в Киеве (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Последствия ракетного удара по жилому доме в Киеве (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с начала полномасштабного вторжения российской армии в столице погибло более 110 человек.

Мэр города сообщил, что ракетные удары оккупантов разрушили в Киеве более 20 домов.

«Более 20 домов в Киеве разрушены, более 110 человек погибли, дети погибли. У них тоже были свои планы, но строить планы тогда, когда в любой момент ракета может прилететь в твой дом и разрушить не только планы, но и твою жизнь и жизнь твоих близких, очень сложно», — заявил мэр.

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https://www.youtube.com/watch?v=mPlRytEb9dQ
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8 июля глава Киевской городской прокуратуры Олег Кипер сообщил, что с начала войны России против Украины в Киеве погибли более 100 мирных жителей, более 420 человек ранены.

«С начала российской агрессии в столице погибли более 100 мирных жителей, из них 5 детей. Более 420 гражданских получили ранения. Причины смерти — минно-взрывные травмы, осколочные и пулевые ранения (последнее характерно для территории Гостомеля), ожоги и асфиксия в результате пожаров», — пояснил он.

Киев систематически поддается ракетных обстрелам, Россия атакует гражданские объекты.

Во время последней атаки на украинскую столицу ракеты попали в жилой дом в Шевченковском районе Киева. В результате погиб один человек, еще шесть, в том числе ребенок, пострадали.

https://www.youtube.com/watch?v=JCvPFYWp44Q
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Теги:   Киев Виталий Кличко Война в Украине Война России против Украины

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