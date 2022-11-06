Кличко не исключает полного блэкаута в Киеве. Власти готовятся ко всем сценариям, но просят горожан делать запасы 6 ноября, 08:22 В результате прицельных массированных атак россиян на энергетическую инфраструктуру городов Украины начались веерные отключения света (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что власти столицы делают все, чтобы полного блэкаута не произошло, но такого сценария он не исключает.



Об этом он сказал в интервью в эфире телемарафона.

«Мы делаем все, чтобы этого [полного блекаута] не произошло. Но давайте будем откровенны: наши враги делают все, чтобы город был без тепла, без электричества и водоснабжения. И вообще, чтобы мы все умерли», — сказал Кличко.

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Городской голова подчеркнул: нужно быть готовыми ко всему, власти Киева просчитывают разные сценарии. По его словам, в столице подготовили запас дизельного топлива, электрогенераторов, большой запас еды и питьевой воды, а также обустраивают пункты обогрева. Их будет не менее тысячи, рассказал Кличко. Однако он признает, что этого недостаточно.

«Поэтому я тоже обращаюсь к людям. На плохой сценарий, если у нас света и водоснабжения не будет, просчитать, если у вас есть родственники и знакомые в пригороде Киева, где есть отдельное водоснабжение, печка, тепло, чтобы там временно находиться. Пожалуйста, договоритесь на случай плохого сценария, чтобы вы могли провести некоторое время у своих друзей или знакомых», — обратился к жителям столицы мэр.

Также он призвал киевлян позаботиться о запасах питьевой и технической воды, еды, заряженных павербанках и теплых вещах. По данным Кличко, сейчас в Киеве постоянно находятся около 3 млн человек — это те, кто «ночует» в столице, а днем это количество намного больше, поскольку съезжаются люди из пригородов.

В результате намеренных массированных атак россиян на энергетическую инфраструктуру городов Украины начались веерные отключения света, чаще всего — в Киеве и соседних областях. Президент Владимир Зеленский заявил, что по состоянию на 1 ноября Россия повредила 40% энергетических объектов Украины.