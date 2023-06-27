Кличко — выговор. Кабмин принял первые кадровые решения из-за ненадлежащего состояния укрытий 27 июня, 17:19 Укрытие в Киеве (Фото:КГВА)

Во вторник, 27 июня, мэр Киева Виталий Кличко получил выговор. Кабинет Министров не называет причину, но, вероятно, это связано с состоянием укрытий в столице.

Правительство решило вынести выговоры не только Кличко, но и начальнику Киевской городской военной администрации Сергею Попко, председателю Голосеевской районной в городе Киеве государственной администрации Сергею Садовому, председателю Оболонской районной в городе Киеве государственной администрации Кириллу Фесику, председателю Печерской районной в городе Киеве государственной администрации Наталье Кондрашовой, председателю Соломенской районной в городе Киеве государственной администрации Ирине Чечотке, а также первому заместителю председателя Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации Никите Калашнику и первому заместителю председателя Шевченковской районной в Киеве государственной администрации Александру Поповцеву.

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Правительство также уволило глав Житомирской, Белоцерковской и Конотопской райадминистраций, глав столичных Деснянской и Святошинской администраций Дмитрия Ратникова и Сергея Павловского, а также отстранило от обязанностей главу Подольской администрации Сергея Коваленко и главу Днепровской администрации Павла Бабия.

В ночь на 1 июня в результате удара баллистическими и крылатыми ракетами РФ в Киеве погибли три человека. Все — 33-летняя женщина, 34-летняя женщина и ее девятилетняя дочь — в Деснянском районе возле местной поликлиники. Вместе с другими людьми они пытались попасть в укрытие. Двери в него, по данным полиции, были закрыты.

2 июня президент Украины Владимир Зеленский поручил провести полную ревизию всех защитных сооружений в Украине.

Согласно результатам проверки всех 4655 убежищ Киева, только 15% оказались пригодными без замечаний.