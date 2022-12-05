Кличко подтвердил, что с понедельника Киев возвращается к стабилизационным графикам отключения света

5 декабря, 00:46
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Киев во время блекаута (Фото:REUTERS/Vladyslav Sodel)

Киев во время блекаута (Фото:REUTERS/Vladyslav Sodel)

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию от ДТЭК, что с понедельника, 5 декабря, в столице начнут действовать отключения света по графику.

«Энергетики обещают, что с завтрашнего дня с понедельника Киев вернется к стабилизационным отключениям по графику», — сообщил мэр.

Кличко напомнил, что ситуация в украинской энергетике остается сложной. Мэр также призвал жителей многоэтажек реже пользоваться лифтами.

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«Напоминаю жителям многоэтажек ради безопасности не пользоваться лифтами в периоды перед стабилизационными отключениями электроэнергии в доме. Поскольку возможны определенные отклонения от графиков, следует не пользоваться лифтами за 30−40 минут до начала отключения», — заявил Кличко.

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В результате ракетной атаки РФ по критической инфраструктуре Украины 23 ноября, украинская энергосистема вошла в блекаут, но постепенно восстанавливается. В ряде регионов действовали аварийные и экстренные отключения света.

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Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Киев Виталий Кличко Электроэнергия Отключения света Блэкаут Война в Украине Война России против Украины

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