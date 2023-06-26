«Я на это не влияю». Кличко отреагировал на слухи о возможности назначения Кима главой КГВА

26 июня, 05:05
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Виталий Кличко (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Виталий Кличко (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал возможность назначения главы Николаевской ОВА Виталия Кима на должность главы КГВА.

«Со мной это никто не согласовывает. Эти вопросы не согласовывают с мэром. Этот вопрос принимается по собственному усмотрению по тем или иным показателям. Я на это не влияю», — заявил мэр столицы.

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Он подчеркнул, что готов работать с любым, так как «ключевая задача, чтобы человек был эффективным».

«Но есть одно но. Очень странно, когда на военные должности назначают людей, которые ни одного дня в армии не служили. Очень странно выглядит, когда, используя боксерскую терминологию, люди, которые ни разу в ринг не выходили. То есть у нас много таких вещей, которые не совпадают с реальностью», — заявил Кличко.

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22 июня издание Цензор.НЕТ написало, что главу Николаевской ОВА Виталия Кима могут назначить новым главой Киевской городской военной администрации. Он заявил, что «впервые об этом слышит».

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Киев Виталий Кличко Виталий Ким

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