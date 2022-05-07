«Зубы россиянам обломаем». Столица остается целью агрессора. Чего стоит ожидать киевлянам 8—9 мая — интервью с Виталием Кличко 7 мая, 10:38 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Виталий Кличко (Фото:Віталій Кличко / Facebook)

Российская Федерация до сих пор мечтает захватить столицу Украины, но мэр Виталий Кличко убежден, что ей это никогда не удастся.

Война России против Украины — главные события 7 мая

В интервью Радио НВ мэр Киева рассказал, какие микрорайоны до сих пор остаются опасными; как живут оставшиеся в городе, а также почему россияне неизбежно потерпят поражение в Украине.

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— Сейчас всех интересует, чего вы ожидаете в ближайшие дни, 8−9 мая?

— Мы все ожидаем, что будет мирное небо и не будет чрезвычайных событий. Но исключать провокации со стороны агрессора мы не можем. И паниковать не хотим.

На совещаниях с военными экспертами было принято решение касательно 8−9 мая: соблюдать тот же график, не меняя комендантский час (с 22:00 до 5:00). 8−9 мая, согласно [правилам] военного положения, запрещено проведение каких-либо массовых мероприятий. Будет усилено патрулирование улиц, будет усилено [обеспечение] безопасности военными. Я надеюсь, что каких-либо чрезвычайных ситуаций не будет.

Будем надеяться, что, несмотря на много информации, эти два дня пройдут спокойно, в обычном режиме.

— Мэр Ивано-Франковска сказал, что лучше 7−9 мая уехать из города. Вы рекомендуете киевлянам уезжать на эти дни из столицы?

— Я рекомендую киевлянам пока не торопиться возвращаться в Киев, учитывая опасность. Целью агрессора была и остается столица.

Большое количество заминирований в пригороде, в лесопарковых зонах. Военные говорят, что пока большая часть [этих территорий] остается опасной.

Гарантировать безопасность мы пока не можем, но после 8−9 [мая] можно будет понемногу возвращаться в столицу.

— В Киеве так же в парках все еще опасно гулять?

— В лесопарковых зонах пригорода, где проходили военные действия, были обстрелы, [угрожающими являются] не только минирования, но и неразорвавшиеся снаряды, амуниция. Это может оказаться опасным. Это касается верхней, северной части города — это и Минский массив, Оболонь, верхняя часть Подольского района, это касается также направления Броваров.

В самом городе в парках безопасно, но в некоторых есть ограничения, установленные военными. Прошу обращать на это внимание и не нарушать требования военных. В целом, наши парки открыты для посещения.

— Сколько киевлян уже вернулось? Сколько человек живет сейчас в столице?

— Института прописки в Киеве, в Украине нет, поименно подсчитать не можем, но мы опираемся на то, что у каждого киевлянина есть мобильный телефон и их количество подсчитать мы можем.

До начала военных действий в городе ночевало около 3,5 млн человек. Ночью и днем — разные показатели: днем приезжает около миллиона [людей] из области. Когда начались военные действия, киевляне начали уезжать. Это были в основном женщины и дети. Самая маленькая цифра нахождения людей в нашем городе составляла около одного миллиона человек.

Сейчас в Киеве находится 2 млн 200 тыс. киевлян.

— Какие сейчас проблемы в городе? Везде ли есть вода, как ездит общественный транспорт?

— Самая большая проблема в нашем городе — то, что мы живем во время военного положения. Жизнь мы должны рассматривать через призму правил.

Моя задача, как менеджера столицы, предоставлять сервисы киевлянам. В полном объеме мы не можем предоставлять такие услуги и прошу с пониманием относиться к этому.

Общественный транспорт работает еще не в обычном режиме, некоторые маршруты еще не открыты. У нас есть ограничения на предоставление услуг в центрах социальных услуг.

Напряженная работа [происходит] во всех коммунальных предприятиях. Например, коммунальное предприятие Киевпастрансервис, отвечающее за перевозку пассажиров. [Коллектив] до военных действий насчитывал 4,5 тыс. сотрудников. На сегодняшний день осталось полторы тысячи: часть этих людей эвакуировались, часть — пошла в ряды Вооруженных сил Украины. Потому предприятие работает в меньшем составе, но в более напряженном состоянии.

Это же касается водоснабжения, уборки мусора, благоустройства.

Тем не менее, у нас есть все и не прекращалось в жесткие времена атаки на Киев. Это касается водоснабжения, тепла, электроснабжения, связи.

— Как восстанавливается малый, средний бизнес после шока?

— Понемногу они начинают работать, но будем говорить откровенно, пока весь бизнес работает в ограниченном [виде]. Шаг за шагом они уже возобновляют нормальную работу. Но, уверен, при условии мира и спокойной жизни, в Киеве все восстановится, думаю, что в течение месяца.

Люди уже немного успокоились — или привыкли, страх прошел, или [настраивает] ситуация, когда мы уже не слышим взрывов в пригороде Киева, связанных с приближением на близкое расстояние орков. Ведь сейчас в Киевской области нет никого, военные держат ситуацию под контролем и киевляне чувствуют себя более защищенными и уверенными в нормальной жизни.

К сожалению, пока беспокоят нас всех постоянные сообщения об угрозах с воздуха — ракетных обстрелах. Прошу всех соблюдать требования, спускаться в бомбоубежища и не пренебрегать этими правилами, потому что в любую минуту любой дом нашего города, к сожалению, пока может быть обстрелян. Надеемся, что в ближайшие дни будет дополнительная противовоздушная оборона западного, натовского стандарта, которая еще больше будет защищать наш воздух.

— Как вы отдыхаете? После 60 дней работы, на 61 меня «накрыло» — нужно было отдохнуть. Как вы восстанавливаете силы?

— Пока меня психологически не «накрывало», психика у меня стабильная. Но у меня такое впечатление, что это не 70 дней, а один длинный-длинный день. Настолько напряженный график, что ты уже не замечаешь, какой день недели. Выходных нет. Все ждут, когда можно немного отдохнуть, а здесь идет много работы нон-стопом.

Пока на адреналине работаем. Надеюсь, сил хватит, потому что это большая ответственность, столица. На столицу Украины смотрят все и здесь должно быть все на самом высоком уровне — и безопасность, и услуги, и работа коммунальных служб.

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Надеюсь, будет время отдохнуть, но пока слишком рано об этом думать.

Только от мысли о том, что ты будешь отдыхать, а кто-то в этот момент находится под обстрелами, сражается, идет в атаку, как-то себя неудобно чувствуешь: за твой отдых кто-то может платить своей жизнью или рисковать ею.

— Есть ли угроза повторить то, что россияне очень хотят? Могут ли они снова попытаться взять Киев?

— Цель была и остается: захватить сердце Украины — столицу. Мы не должны об этом забывать. Вопрос в другом: смогут они или нет? Даю четкий ответ: никогда.

Они сейчас изменили тактику: если им проглотить все целиком не удалось, хотят [теперь постепенно это сделать] шаг за шагом. Сейчас [россияне] перебросили много сил на восток страны, где продолжаются ожесточенные бои. Но и это им не удается и, убежден, что не удастся, потому что такой мотивации, как у наших ребят, ни у кого не может быть. Мы защищаем наших детей и наше будущее.

Касательно мер безопасности в нашем городе. Общаюсь с нашими военными и могу сказать, что они работают достаточно системно для того, чтобы обеспечить то, чтобы любая последующая попытка, если таковая будет, ни в коем случае не была реализована. Если у кого-то желание будет, зубы мы ему точно обломаем.

— Что вы переосмыслили для себя за 73 дня войны?

— Я был позитивно удивлен. Вспоминаю начало войны и горжусь теми ребятами, которые, несмотря на холодную погоду, снег, возле пунктов выдачи оружия стояли в километровых очередях и днем, и ночью. Люди стояли целые сутки, чтобы получить оружие. Большой респект тем, кто является патриотом, кто не боялся и готов был стоять и защищать.

Когда выезжаешь на блокпосты и видишь в теробороне тех людей, у которых есть мирные профессии — музыканты, актеры, врачи сейчас в военной форме с оружием в руках готовы защищать свои дома, детей. Можно ими только гордиться.

Помню, когда после бомбардировок домов ко мне подходили те люди, которые остались без крова, и знаете что у меня просили? Я был удивлен. Я предлагал им уезжать из города в более безопасное место, часть страны, а они говорили: «Мы никуда не поедем. Пожалуйста, можете нам дать оружие?». Они у меня просили оружие. Вот это дух людей вместо паники или депрессии. Эти обстрелы, разрушения домов вызвали только ненависть, злость и желание дать отпор.

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