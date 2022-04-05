С 6 апреля. Киевский метрополитен переходит на новый график работы 5 апреля, 10:47 Цей матеріал також доступний українською Убежище в киевском метро (Фото:КП Киевский метрополитен / Facebook)

Со среды, 6 апреля, киевское метро будет начинать свою работу на час раньше, то есть с 07:30 и будет работать для перевозок до 19:00.

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В столичном метро возобновил работу пересадочный узел Площадь Льва Толстого — Дворец спорта. Также работает пересадка Золотые ворота — Театральная, сообщили в КГГА.

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Поезда курсируют следующим образом:

— Красная линия: от станции Шулявская до станции Театральная;

— Синяя линия: от станции Героев Днепра до станции Теремки;

— Зеленая линия: от станции Сырец до станции Выдубичи, а также от станции Выдубичи до станции Красный хутор.

— станции Майдан Незалежности и Кловскую поезда проезжают без остановки.

Средний интервал движения поездов на линиях — 1 час. График работы может оперативно меняться по необходимости. Подземные станции продолжат круглосуточно принимать людей в качестве укрытия.

Также в КГГА сообщили, что в городе с 08:00 до 19:00 курсируют около 150 автобусов и более 30 трамваев.

Актуальный перечень маршрутов наземного транспорта можно найти здесь . В график могут быть внесены оперативные конфигурации.

Ориентировочный интервал движения автобусов — 30 минут, трамваев — 15−20 минут. На линии скоростного трамвая № 3 — 25 минут.

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