С 6 апреля. Киевский метрополитен переходит на новый график работы
Убежище в киевском метро (Фото:КП Киевский метрополитен / Facebook)
Со среды, 6 апреля, киевское метро будет начинать свою работу на час раньше, то есть с 07:30 и будет работать для перевозок до 19:00.
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В столичном метро возобновил работу пересадочный узел Площадь Льва Толстого — Дворец спорта. Также работает пересадка Золотые ворота — Театральная, сообщили в КГГА.
Поезда курсируют следующим образом:
— Красная линия: от станции Шулявская до станции Театральная;
— Синяя линия: от станции Героев Днепра до станции Теремки;
— Зеленая линия: от станции Сырец до станции Выдубичи, а также от станции Выдубичи до станции Красный хутор.
— станции Майдан Незалежности и Кловскую поезда проезжают без остановки.
Средний интервал движения поездов на линиях — 1 час. График работы может оперативно меняться по необходимости. Подземные станции продолжат круглосуточно принимать людей в качестве укрытия.
Также в КГГА сообщили, что в городе с 08:00 до 19:00 курсируют около 150 автобусов и более 30 трамваев.
Актуальный перечень маршрутов наземного транспорта можно найти здесь . В график могут быть внесены оперативные конфигурации.
Ориентировочный интервал движения автобусов — 30 минут, трамваев — 15−20 минут. На линии скоростного трамвая № 3 — 25 минут.
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