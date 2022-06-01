Продлится до августа. В Киевском метрополитене начнут ремонт эскалаторов между станциями

1 июня, 11:40
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Станция метро Театральная в Киеве (Фото:Киевский метрополитен)

Станция метро Театральная в Киеве (Фото:Киевский метрополитен)

Между станциями Киевского метрополитена Золотые ворота и Театральная 2 июня начнется плановый ремонт эскалаторов.

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Об этом сообщает пресс-служба КГГА в Telegram.

«Между Золотыми воротами и Театральной 2 июня начнется плановый ремонт эскалаторов. Работы продлятся до 19 августа 2022 года», — заявили в администрации.

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Там уточнили, что капитальный ремонт эскалатора обязательно производится после пробега 150−160 тыс. км. Подъемный механизм полностью разбирается, изношенные детали заменяются.

«Эскалаторы между станциями Золотые ворота и Театральная были введены в эксплуатацию в 1981 году. В последний раз их планово обновляли в 2012 году», — добавили в КГГА.

Ранее сообщалось, что Киевский метрополитен сократил интервал движения поездов и возобновил работу станции Кловская.

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Теги:   Киев Киевский метрополитен Театральная Киевское метро Золотые ворота Эскалатор

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