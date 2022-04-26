«Мы привыкли к улыбкам, а не к выстрелам». Как живет во время войны киевский зоопарк — фото и видеорепортаж НВ 26 апреля, 09:55 Цей матеріал також доступний українською Киевский зоопарк во время военного положения работает в закрытом режиме (Фото:Александр Медведев / НВ)

С начала вторжения РФ столичный зоопарк закрылся для посетителей. Однако его работники продолжают ухаживать за животными и спасают их во время воздушных тревог. Фотографы Наталья Кравчук и Александр Медведев зафиксировали это на свои камеры.

В обычных условиях апрель — начало сезона массовых посещений для столичного зоопарка. Однако сегодня он работает в закрытом режиме, — война.

«Зоопарк и война — это очень разные вещи, — рассказывает НВ Кирилл Трантин, директор парка. — Потому что мы привыкли к детским улыбкам, а не к выстрелам и звукам воздушной тревоги».



Видео дня

Кирилл Трантин, директор зоопарка / Фото: Александр Медведев / НВ

Фото: Александр Медведев / НВ

Зоопарку сейчас тяжело: из-за трудностей с логистикой сюда сложно довезти корма, а работники не всегда могут добраться на работу. Те, кто оказался на месте в первый день войны, остались ухаживать за животными круглосуточно и до сих пор здесь не просто работают, но и живут.



Фото: Александр Медведев / НВ

Работы у них много: в столичном зоопарке обитают 200 видов животных, — около 4 тыс. голов. К примеру, тигр ежедневно съедает 7 кг говядины. В начале войны его посадили на диету из-за низкой активности, потому что не выпускали из помещения — были постоянные воздушные тревоги. Сегодня хищник вернулся к более привычному существованию: подъем в 8 утра и возвращение в помещение в 18 часов.



Фото: Александр Медведев / НВ

Фото: Александр Медведев / НВ

Кроме того, сюда также эвакуировали 141 животное из обстрелянной в Киевской области Ясногродки. А еще — домашних любимцев, о которых не смогли позаботиться хозяева. Среди последних — попугаи и черепахи.



Фото: Александр Медведев / НВ

Фото: Александр Медведев / НВ

Виктория Служенко, заведующая отделом копытных животных, рассказывает, что сами жители зоопарка не сильно изменили свою жизнь, ведь обеспечены кормами и за ними продолжают ухаживать.



Фото: Александр Медведев / НВ

Фото: Александр Медведев / НВ

Только во время постоянных воздушных тревог, говорит Служенко, ценных животных прятали в помещениях, чтобы не подвергать опасности.



Фото: Александр Медведев / НВ

Трантин признается, что сегодня у них есть только одна необходимость, — чтобы закончилась война и зоопарк смог открыть свои двери.



Фото: Александр Медведев / НВ

Европейские зоопарки из Польши, Нидерландов, Германии и Чехии еженедельно присылают своему киевскому «коллеге» гуманитарные грузы — корма для животных и биодобавки.



Фото: Александр Медведев / НВ

Кроме того, большое количество людей онлайн покупает билеты в зоопарк, чтобы поддержать его деятельность.



Фото: Александр Медведев / НВ

«Это очень хорошо, потому что деньги нужны, сейчас доходов нет и нужно покупать продукты», — говорит Трантин.



Фото: Александр Медведев / НВ

Фото: Александр Медведев / НВ

Фото: Александр Медведев / НВ

«Мы хоть завтра готовы открываться, — говорит Трантин. — Но мы понимаем, что война никуда не ушла и есть большая опасность разрушения, если крылатая ракета будет бить по городу… Рашисты желают уничтожить Украину, но мы этого не позволим».



Фото: Александр Медведев / НВ

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