Нужно время на разминирование. Жителей Киевской области призвали пока не возвращаться в освобожденные города

3 апреля, 05:52
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Дом, разрушенный в результате российских обстрелов, в Козаровичах Киевской области, 2 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Дом, разрушенный в результате российских обстрелов, в Козаровичах Киевской области, 2 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Заместительница министра обороны Анна Маляр призвала жителей Киевской области пока не возвращаться в освобожденные населенные пункты.

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В своем Facebook она рассказала, что сейчас украинские защитники проверяют укрытия и подвалы на предмет наличия диверсионных групп, а специалисты проводят разминирование.

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«Враг оставил много мин и, к сожалению, есть трагические случаи подрывов на минах», — написала Маляр.

https://www.facebook.com/ganna.maliar/posts/2124242781068086

Ранее руководитель гуманитарного штаба Киевской ОВА Алексей Кулеба заявил, что на разминирование населенных пунктов после российских оккупантов нужно не менее десяти дней. Во всех освобожденных от россиян населенных пунктах до 06:00 вторника, 5 апреля, будет действовать комендантский час, чтобы специалисты могли оценить объем работ и навести там порядок.

Вечером 2 марта Анна Маляр сообщила, что вся Киевская область освобождена от российских оккупантов. Отступая, россияне минировали оставленные позиции.

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Теги:   Мины Киевская область Разминирование Война России против Украины Анна Маляр

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