Комендантский час в Гостомеле будет действовать неделю — Киевская ОВА 6 апреля, 22:44 Цей матеріал також доступний українською Разрушенный аэродром в Гостомеле, где находился самолет Ан-225 Мрія, 3 апреля 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Комендантский час в Гостомеле Киевской области и окрестных селах будет действовать в течение недели. Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Александр Павлюк в Telegram.

Война России против Украины — главные события 6 апреля

Комендантский час на территории Гостомельского сельсовета будет действовать с 06:00 7 апреля до 06:00 14 апреля. В это время запрещено находиться на улицах и в общественных местах, ездить в транспорте и ходить пешком. Ограничения вводят для того, чтобы специалисты могли деблокировать объекты инфраструктуры и сделать их безопасными для возвращения людей.



Видео дня

На остальной территории Киевской области комендантский час продлится с 21:00 6 апреля до 06:00 7 апреля. Жителей призывают не выходить из дома без крайней необходимости и днем, чтобы они могли вовремя спуститься в укрытие.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко призвал горожан, которые еще не вернулись в столицу, немного подождать: угроза обстрелов до сих пор существует. Киевлян, которые сейчас в городе, просят не игнорировать сигналы тревоги и соблюдать комендантский час, который действует с 21:00 до 06:00.

Глава Гостомельской поселковой военной администрации Тарас Думенко говорил, что за 35 дней, пока поселок был захвачен российскими оккупантами, там пропали без вести более 400 человек.



Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.