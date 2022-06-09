«Линии обороны укреплены». Глава Киевской ОВА отреагировал на фейки о «повторном наступлении» оккупантов 9 июня, 22:52 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженная российская военная техника на выставке в Киеве, 21 мая 2022 года (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба заявил, что в информационном пространстве распространяют слухи о «повторном наступлении» на столичный регион.

В своем Telegram-канале в четверг, 9 июня, Кулеба написал: в Киевской области круглосуточно в усиленном режиме работает оперативный штаб, там укреплены оборонные линии и усилен личный состав военных. Он призвал соблюдать правила безопасности во время военного положения и доверять информации из надежных источников.



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В комментарии BBC News Украина Кулеба говорил, что Украина начала укреплять северную границу, каждый день проводятся проверки в северной части области. По его словам, повторное вторжение возможно в любое время на любом направлении.



«С их стороны [Беларуси] мы видим постоянную ротацию. Мы видим, что на границе не увеличивается количество вражеской техники, сил и средств, но постоянно идет ротация. Также в Беларуси идут активные действия по формированию территориальной обороны вроде нашей. У них это называется „народное ополчение“… С нашей стороны идет постоянная работа с военными по укреплению обороны Киева и Киевской области… Оборона сейчас находится совсем на другом уровне, она укреплена и усилена личным составом», — подчеркнул глава ОВА.

Ранее в управлении стратегических коммуникаций ВСУ предупредили, что российские оккупанты распространяют фейки о якобы готовящемся в ближайшие дни повторном наступлении на северном направлении, пытаясь посеять панику среди украинцев.

Заместительница министра обороны Анна Маляр говорила, что Киев остается главной целью российских оккупантов, поэтому постоянно находится под угрозой.

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