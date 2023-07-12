Киевлянка распространяла в соцсетях видео о работе ПВО. Ей объявили подозрение

12 июля, 18:22
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Киев во время ночного массированного удара России 16 мая (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Киев во время ночного массированного удара России 16 мая (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Жительница Киева делилась в мессенджере видео с работой противовоздушной обороны. За это ей сообщили о подозрении в распространении информации о расположении ВСУ в условиях военного положения (ч. 2 ст. 114−2 УК).

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

В мае 2023 года женщина на свой телефон сняла видео с расположением ПВО и результатами ее работы, а затем отправила его в мессенджер.

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Правоохранители оперативно нашли киевлянку, провели обыск в ее доме и изъяли телефон. Сейчас ей выбирают меру пресечения.

В Офисе генпрокурора отмечают, что раньше ее близкая родственница поступила аналогично, ее дело уже направили в суд.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Киев Российская агрессия ПВО Война России против Украины

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