Что делать, если укрытие закрыто во время тревоги: в КГВА дали инструкцию 24 мая, 15:07 Владимир Кидонь и директор Департамента муниципальной безопасности Роман Ткачук посетили одно из зданий гражданской защиты в Святошинском районе (Фото:Фото КМВА/Telegram)

Если во время воздушной тревоги в Киеве укрытие закрыто, надо вызвать спасателей, которые его откроют. Об этом в среду, 24 мая, сообщает КГВА в Telegram.

«Для всех киевлян напоминаю алгоритм — в случае, если во время тревоги укрытие закрыто, вы можете позвонить на 101 или 1551, тогда спасатели будут приезжать и открывать укрытие собственноручно», — отметил первый заместитель начальника КГВА Владимир Кидонь.

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Он и директор Департамента муниципальной безопасности Роман Ткачук посетили одно из зданий гражданской защиты в Святошинском районе. Это сооружение получило значительное количество жалоб от жителей. Отмечается, что не только само укрытие было закрыто во время тревоги, но также было обнаружено, что балансодержатель выбросил вещи, которые люди оставили внутри укрытия.

Кидонь заявил, что проблема закрытых укрытий не является системной для Киева, а она решается на местах. Он отметил, что во время заседания Совета обороны начальник КГГА Сергей Попко определил задачи для структурных подразделений по выявлению закрытых укрытий и обеспечению беспрепятственного доступа к ним.

Нацполиция провела проверку 34 проблемных укрытий и обнаружила:

4 из них не работают,

5 объектов не соответствуют требованиям для классификации в качестве укрытия,

2 укрытия фактически отсутствуют,

Другие укрытия продолжают работать в обычном режиме.

17 мая после очередной массовой ракетной атаки власти Киева приняли решение о проверке всех укрытий в городе.