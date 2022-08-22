«Враг непредсказуем». На этой неделе жителей Киева призвали быть «особенно бдительными» 22 августа, 15:38 РФ может готовить на День Независимости в Киеве провокации (Фото:НВ)

В связи с возможными провокациями РФ на фоне Дня Независимости жителей Киева призвали на этой неделе «быть особенно бдительными».

Об этом говорится в обращении горсовета, опубликованном в понедельник, 22 августа.

По словам первого заместителя председателя КГГА Николая Поворозника, в первую очередь следует не игнорировать сигналы воздушной тревоги и пользоваться защитными сооружениями и укрытиями, поскольку в ближайшие дни есть повышенная угроза нанесения ракетно-бомбовых ударов РФ «по центрам принятия решений, военным объектам, объектам оборонной промышленности, критической инфраструктуры и расположенных рядом жилых массивов».

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«В этом году Украина будет отмечать годовщину Независимости в условиях военного положения и под угрозой возможных обстрелов. Проведение массовых мероприятий запрещено, ведь враг непредсказуем, мы должны быть готовы к любому сценарию и, прежде всего, должны позаботиться о безопасности. Призываем горожан быть особенно бдительными на этой неделе. Пожалуйста, при первых сигналах тревоги сразу направляйтесь в укрытие, избегайте массовых скоплений людей, будьте особенно ответственны по поводу соблюдения комендантского часа!» — призвал чиновник.

Ранее начальник военной администрации Киева Николай Жирнов выпустил распоряжение о запрете любых массовых мероприятий в столице в период 22−25 августа.

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