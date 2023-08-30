«Все горело». Жители Киева рассказали подробности о ночной атаке РФ — видео

30 августа, 14:16
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Последствия удара РФ по Киеву (Фото:REUTERS/Yurii Kovalenko)

Последствия удара РФ по Киеву (Фото:REUTERS/Yurii Kovalenko)

Жители Киева рассказали подробности о ночной атаке России в среду, 30 августа.

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Сначала дали тревогу, я прочитала, что летят дроны, я успокоилась и не обратила особое внимание на эти дроны… А потом слышу, что что-то где-то сбивают. Я решила от окна перейти в коридор и легла в коридоре. Видимо, задремала… Я даже не знаю… И тут я просыпаюсь от того, что все летит, все падает и зарево горит и все стекло… Я так поняла, что меня отбросило прямо в ванную. Я больше ничего не помню», — сказала одна из местных жительниц.

Видео дня

https://twitter.com/tweetsnv/status/1696842506896339420?s=46

По словам женщины, она слышала два взрыва.

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Другой житель заявил, что он до сих пор не может понять, что существуют люди, которые специально уничтожают нацию и людей.

«Мы россиянам никогда ничего плохого не делали. Лично я — точно, чтобы оставлять меня без квартиры и жизни», — сказал он.

30 августа во время удара России по Киеву было уничтожено более 20 вражеских целей, обломки упали в двух районах, два человека погибли, трое пострадали. Этот удар РФ по столице стал самым мощным с весны.

Во время ночного удара РФ в Киевской области были повреждены частные дома, три человека пострадали.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Киев Дроны Война России против Украины Ракетный удар

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