Сегодня в одном из районов Киева будут слышны выстрелы и ограничат движение: в чем причина
В микрорайоне Осокорки будут слышны выстрелы и ограничат движение из-за следственного эксперимента (Фото:dreamkyiv.com)
Сегодня, 9 марта, с 10:00 до 15:00 на пересечении улиц Центральной и 120 Садовой пройдут следственные действия Государственного бюро расследований с применением стрелкового оружия.
Об этом сообщается в Telegram-канале Киевской городской государственной адсинистрации.
Согласно сообщению, выстрелы могут быть слышны в микрорайоне Осокорки и Дарницком районе.
Также ГБР предупредило, что в районе проведения следственного эксперимента будет ограничено движение автомобилей.
«Просим жителей учесть эту информацию и сохранять спокойствие, когда будут раздаваться выстрелы. А также не передвигаться в районе проведения следственного эксперимента пешком или на авто без необходимости», — призвали в КГГА.