Сегодня в одном из районов Киева будут слышны выстрелы и ограничат движение: в чем причина 9 марта, 06:31 В микрорайоне Осокорки будут слышны выстрелы и ограничат движение из-за следственного эксперимента (Фото:dreamkyiv.com)

Сегодня, 9 марта, с 10:00 до 15:00 на пересечении улиц Центральной и 120 Садовой пройдут следственные действия Государственного бюро расследований с применением стрелкового оружия.

Об этом сообщается в Telegram-канале Киевской городской государственной адсинистрации.

Согласно сообщению, выстрелы могут быть слышны в микрорайоне Осокорки и Дарницком районе.

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Также ГБР предупредило, что в районе проведения следственного эксперимента будет ограничено движение автомобилей.

«Просим жителей учесть эту информацию и сохранять спокойствие, когда будут раздаваться выстрелы. А также не передвигаться в районе проведения следственного эксперимента пешком или на авто без необходимости», — призвали в КГГА.