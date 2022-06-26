«Больше попаданий не было». В КГГА объяснили, почему раздавались повторные взрывы в Киеве после утреннего удара
Участник территориальной обороны Киева на главной площади столицы Украины — Майдане Незалежности (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Повторные взрывы, которые можно было услышать во время воздушной тревоги после ракетного обстрела Киева 26 июня, раздавались из-за работы ПВО.
Об этом первый замглавы КГГА Николай Поворозник заявил в эфире телемарафона.
Он рассказал, что больше попаданий не было. На левом берегу был бытовой пожар — горели два этажа в одном из домов — но это не следствие повторной атаки.
«Все взрывы, которые слышали после первого утреннего обстрела, — это работа Противоракетной обороны», — сказал Поворозник.
Утром 26 июня россияне нанесли несколько ракетных ударов по Киеву, попав в жилой дом в Шевченковском районе. Один человек погиб, шесть — пострадали, в том числе ребенок. Столицу обстреляли из самолетов Ту-95 и Ту-160, пуск ракет происходил над Каспийским морем. Одна из них попала в детский сад.
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