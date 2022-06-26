В Киеве второй раз за день прозвучала серия взрывов 26 июня, 12:01 Цей матеріал також доступний українською В Киеве раздались взрывы и поднялся дым (Фото:Цаплиенко / Telegram)

Днем в воскресенье, 26 июня, в Киеве снова раздалось несколько взрывов. Ранее сегодня утром российские ракеты попали по жилому дому и детскому саду в Шевченковском районе столицы.

Военкор Андрей Цаплиенко сообщает о шести-семи взрывах в столице днем 26 июня.

Около 06:20 в воскресенье, 26 июня, в Киеве раздалось несколько взрывов. Позже стало известно, что в результате российских ударов загорелся 9-этажный жилой дом в Шевченковском районе столицы. По данным ГСЧС, частично разрушены три этажа дома, возгорание охватило площадь в 300 кв. м.

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Спасатели продолжают тушить пожар и осуществляют поисковые работы. Известно о минимум пятерых пострадавших и одном погибшем. Из-под завалов удалось вытащить семилетнюю девочку и ее маму.

Еще одна российская ракета попала в детский сад.

Российские СМИ утром сообщали, что воздушно-космические силы РФ нанесли удары крылатыми ракетами по якобы военным объектам в Киеве, но когда стало известно о попадании в жилой дом, начали писать о «взрыве в Киеве неизвестного происхождения», а фото последствий «прилета» цинично называют постановочными.



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