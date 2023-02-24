В начале полномасштабного вторжения все мосты в Киеве были заминированы — Резников 24 февраля, 23:01 Олексій Резніков (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Глава Минобороны Алексей Резников сообщил, что в начале российского полномасштабного вторжения все мосты через Днепр в Киеве были заминированы.

В интервью журналисту Дмитрию Комарову Резников сообщил, что в случае прорыва россиян в столицу с севера все мосты были бы взорваны, сообщает РБК Украина.

«Они (мосты — ред.) все были заминированы. Была команда, если прорыв — то обрезать возможность перехода с левого берега на правый», — сказал Резников.

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Также президент Владимир Зеленский подтвердил, что этот вопрос был обсужден на самом высоком уровне, а украинское командование было готово к любым шагам.

«Мы все обсуждали… Мы были ежедневно готовы к любым шагам», — сказал он.