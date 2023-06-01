«Главврач говорит, что убежище работает». Жалоб от жителей относительно закрытого укрытия «не поступало», охранник пытался открыть дверь — КГГА 1 июня, 11:38 Обломки ракеты упали возле поликлиники (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Директор Департамента муниципальной безопасности КГГА Роман Ткачук, комментируя ситуацию с закрытым укрытием во время ракетного удара по Киеву, в четверг, 1 июня, заявил, что жалоб от жителей относительно укрытия в поликлинике «не поступало».

Об этом сообщает Радио Свобода.

«Главврач говорит, что убежище работает. Охранник, 70 лет, сейчас в больнице, он открывает и предоставляет доступ жителям. По предварительным данным, он пытался открыть и во время, когда он открывал дверь — произошел взрыв», — сказал он.

Видео дня

Чиновник добавил, что в дальнейшем следствие уже будет устанавливать детали, как было все до минуты.

По его словам, в районе есть еще укрытия, кроме упомянутого, в частности, одно из них — в школе.

Председатель Киевской городской военной администрации Сергей Попко заявил, что полиция проводит расследование относительно того, было ли открыто укрытие в поликлинике в Деснянском районе города.

«На момент падения обломков, по докладам представителей ГСЧС, часть людей была в укрытии. Укрытие (в поликлинике — ред.), которым все пользовались, оно расположено, если заходить через центральный вход, метров за десять, оно было открыто. Был ли открыт центральный вход, полиция это расследует. Когда это будет известно, тогда будут выводы. Кого-то обвинять или оправдывать сейчас нет смысла», — сказал он журналистам.

По его словам, если есть вина определенных должностных лиц в том, что вход в укрытие был закрыт — «однозначно последствия для них будут».

Жители Деснянского района Киева, где в результате российской атаки в четверг, 1 июня, погибли люди, заявили, что укрытие в поликлинике было закрыто не впервые. Ночью его не открыл охранник.

В ночь на 1 июня Россия осуществила очередную массированную атаку Киева с использованием баллистических и крылатых ракет Искандер. Обломки упали в трех районах столицы, погибли три человека, среди них ребенок, также есть пострадавшие.