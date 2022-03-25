Ракеты у российских оккупантов пока не заканчиваются, но сил для попытки захватить Киев нет — ВСУ 25 марта, 20:07 Цей матеріал також доступний українською Украинский защитник в Киеве 25 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Mikhail Palinchak)

У российских оккупантов недостаточно сил, чтобы захватить Киев, но информация о том, что у них заканчиваются ракеты, не соответствует действительности.

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Об этом заявил заместитель начальника штаба Командования Сухопутных войск ВСУ, бригадный генерал Александр Грузевич во время брифинга в Медиа Центре Украина.

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Отвечая на вопрос журналиста, Грузевич сказал, что в планах врага по-прежнему есть захват Киева, но украинские защитники готовы и их активные действия сведут усилия россиян на нет.



«Есть ли у противника силы? Конечно, есть. Все эти громкие заявления о том, что у них ракеты заканчиваются — по интенсивности обстрелов мы наблюдаем, что это не так. Противник активно ведет огонь, особенно по военной инфраструктуре, по нашим военным объектам. Сейчас он изменил тактику, отслеживает наши средства ПВО, Воздушные силы и артиллерию. Он этого боится. Только за сегодняшнюю ночь уничтожено более трех танков, с десяток боевых машин, почти полсотни российских захватчиков… Сил и средств у него [противника] недостаточно», — отметил он.

По словам бригадного генерала, сейчас Россия подгятивает логистику и пытается ввести свежие силы.

«Киев — это девять Грозных по размеру и масштабу. Чтобы захватить столицу, надо в три, а то и в пять раз больше сил вокруг Киева, чем у них сейчас. Сейчас у них этого нет», — уточнил он.

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла 16 100 человек личного состава, 561 танк, 115 самолетов, 90 РСЗО и не только.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на представителя Пентагона сообщил, что у российских войск заканчиваются крылатые ракеты воздушного базирования.