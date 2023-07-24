У Киевской области будет новый герб и флаг, старый напоминал символику оккупантов — ОВА

24 июля, 19:03
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Специалисты предложили, чтобы в основе герба Киевщины был изображен ангел (Фото:Руслан Кравченко — голова Київської ОДА/Facebook)

Специалисты предложили, чтобы в основе герба Киевщины был изображен ангел (Фото:Руслан Кравченко — голова Київської ОДА/Facebook)

У Киевской области будет новый герб и флаг. На нынешнем гербе области изображен Юрий Змееборец, копирующий и напоминающий Георгия Победоносца на гербе Московской области и Москвы.

Об этом сообщил в Facebook глава Киевской областной военной администрации Руслан Кравченко.

Кравченко сообщил, что в понедельник, 24 июля, депутатам Киевского облсовета, руководителям общин и мэрам городов первые наработки геральдистов презентовали новый герб и флаг области. Специалисты предложили, чтобы в основе герба был изображен ангел.

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«Ведь именно ангел, молящийся за Киевской области ее жителей и стоящий на защите, зафиксирован в исторических документах на гербе Киевской земли, по меньшей мере, с 1416 года», — пишет он.

Кравченко добавил, что герб с ангелом изображали и на больших государственных печатях Великого княжества Литовского.

Вариантов флага четыре — герб с изображением ангела на разных цветных фонах, среди которых синий, белый и пурпурный.

Руслан Кравченко - голова Київської ОДА/Facebook
Фото: Руслан Кравченко - голова Київської ОДА/Facebook

«С 1999 года на гербе Киевской области изображен Юрий Змееборец, копирующий и напоминающий Георгия Победоносца на гербе Московской области и Москвы. Но ничего общего с террористами у нас нет. Поэтому вполне логично, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину встал вопрос об изменении символики», — объяснил глава ОВА.

Для разработки символики была сформирована рабочая группа из представителей обладминистрации, облсовета, ученых, историков, геральдистов, ее работу координировал заслуженный художник и геральдист Алексей Руденко.

Руслан Кравченко — голова Київської ОДА/Facebook
Фото: Руслан Кравченко — голова Київської ОДА/Facebook

Все разработки нового герба и флага прошли экспертизу Института истории Национальной академии наук Украины.

«На реализацию проекта не потрачено ни копейки из областного бюджета. Новая символика будет подробно обсуждаться в громадах, запустим широкий опрос. Согласованный вариант будет утверждаться на сессии облсовета», — рассказал он.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Киевская область Украинская символика Символика Флаг

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