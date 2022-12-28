Ситуация стабилизируется. Киев скоро может выйти на графики отключения света — Yasno 28 декабря, 20:54 Киев без света, 3 декабря (Фото:REUTERS/Shannon Stapleton)

Ситуация со светом в Киеве постепенно стабилизируется. В ближайшее время столица может выйти на графики отключения электроэнергии.

Об этом заявил генеральный директор Yasno Сергей Коваленко.

Он уточнил, что сейчас отключения света в столице становятся более прогнозируемыми.

«Коллеги видят, что ситуация в энергосистеме Киева стабилизируется. Отключения становятся более прогнозируемыми благодаря невероятной работе энергетиков. Надеюсь, что в ближайшее время сможем вернуться к графикам. Вы и сами это ощущаете», — заявил он.

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Коваленко также напомнил, что даже после выхода на плановые отключения света, жители Киева должны будут помнить о том, что электричество необходимо использовать экономно. Например, не включать все приборы в первые 15 минут после подачи света.

Он также уточнил, что дополнительно к домам, которые отключаются централизованно, добавляется значительное количество тех, кто отключается самостоятельно.

В Киеве продолжают действовать экстренные отключения электроэнергии.

Экстренные отключения света также действуют в Киевской области, сообщает пресс-служба ДТЭК Киевские региональные электросети.

Генеральный директор Yasno Сергей Коваленко накануне сообщал, что Киев получает стабильные объемы электроэнергии, которые удается равномерно распределить через временные схемы переподключения сетей.

По данным КГГА, ситуация с электричеством в столице остается сложной, продолжаются экстренные отключения. В таких реалиях киевляне будут жить всю зиму.