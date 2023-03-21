В Киеве сформировали новый стрелковый батальон: власти показали, как проходят тренировки бойцов 21 марта, 15:57 Бойцы нового стрелкового батальона Киева тренируются на разных локациях (Фото:Скриншот видео КГВА)

В Киеве сформировали новый стрелковый батальон. Сейчас идет боевое слаживание подразделений, а бойцы проходит подготовку.

Как рассказали в Киевской городской военной администрации, обучение проходит на разных тренировочных локациях Киева.

В программу входит огневая, тактическая, инженерная и подготовка по тактической медицине. Во время занятий бойцы совершенствуют не только собственную физическую подготовку, но и овладевают всеми образцами стрелкового вооружения.

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«Сейчас идет слаженность подразделений на уровне взводов и рот. На базе одного из учебных заведений офицеры штаба батальона проходят подготовку по стандартам НАТО с использованием средств имитационного моделирования», — отметили в КГВА.

Ранее стало известно, что в Киеве проведут совершенствование системы инженерных заграждений. Часть блокпостов уберут, а некоторые переведут в «спящий» режим.

Столичные власти подготовили план действий на случай повторного наступления российских оккупационных войск на Киев. Там выразили надежду, что этого не произойдет.