Киев с 30 декабря возвращается к отключениям света по графику
Энергетикам удалось стабилизировать ситуацию в Киеве (Фото:Укрэнерго / Facebook)
С пятницы, 30 декабря, Киев возвращается к плановым отключениям света.
Об этом сообщили в пресс-службе ДТЕК Киевские электросети.
«Киев с сегодняшнего дня возвращается к отключениям света по графику. Энергетикам удалось стабилизировать ситуацию в столице», — говорится в сообщении.
Накануне россияне снова провели массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины.
Как рассказа главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, противовоздушной обороне удалось перехватить 54 из 69 российских крылатых ракет.
В Укрэнерго заявили, что, несмотря на масштаб атаки, достичь своей цели РФ не удалось, и энергосистема Украины выстояла.