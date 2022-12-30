Киев с 30 декабря возвращается к отключениям света по графику 30 декабря, 12:51 Энергетикам удалось стабилизировать ситуацию в Киеве (Фото:Укрэнерго / Facebook)

С пятницы, 30 декабря, Киев возвращается к плановым отключениям света.

Об этом сообщили в пресс-службе ДТЕК Киевские электросети.

«Киев с сегодняшнего дня возвращается к отключениям света по графику. Энергетикам удалось стабилизировать ситуацию в столице», — говорится в сообщении.

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Накануне россияне снова провели массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Украины.

Как рассказа главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, противовоздушной обороне удалось перехватить 54 из 69 российских крылатых ракет.

В Укрэнерго заявили, что, несмотря на масштаб атаки, достичь своей цели РФ не удалось, и энергосистема Украины выстояла.