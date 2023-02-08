Киев потратит 350 миллионов гривен на ремонт бомбоубежищ 8 февраля, 21:58 Киевляне прячутся в метро во время воздушной тревоги (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Киевская городская государственная администрация сообщила, что в этом году на ремонт бомбоубежищ в Киеве потратят 350 миллионов гривен.



В частности, на капитальный ремонт подвальных помещений жилых домов во всех районах Киева предусмотрено более 290 млн. грн. Отдельно 61 млн. грн. выделят на работы в сооружениях гражданской защиты еще в 4 районах: Дарницком, Деснянском, Оболонском, Святошинском.

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В КГГА отметили, что количество защитных сооружений гражданской защиты в Киеве увеличили на 398 укрытий. Всего на сегодняшний день в столице есть более 4 тысяч укрытий разного вида.

"Напоминаем, если частные учреждения, принадлежащие фонду защитных сооружений и нанесенные на карту укрытий, во время воздушной тревоги закрыты и не предоставляют доступа для укрытия людей, нужно вызвать полицию, а также спасателей КАСС Киевская служба спасения", - сообщили в КГГА.

