Есть две хорошие новости. В Yasno рассказали о ситуации со светом в Киеве

27 декабря, 20:54
Поделиться:
Киевляне в общественном транспорте (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Киевляне в общественном транспорте (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

По состоянию на вторник, 27 декабря, Киев получает стабильные объемы электроэнергии, которые удается равномерно распределить через временные схемы переподключения сетей.

Об этом сообщил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко на своей странице в Facebook.

Читайте также:
Марк Леонард
Марк Леонард
Единственный вариант Путина победить. Чего будет добиваться Кремль

Он отметил, что сложно прогнозировать, как поведет себя оборудование, если температура упадет, а потребление вырастет.

Видео дня

 "Благо, Новый год должен быть при плюсах. Однако остается еще самая главная переменная – сумасшедший сосед и его ракеты и иранские шахеды», – добавил он.

https://www.facebook.com/sergey.j.kovalenko/posts/pfbid02omdg9oxt9LXea74fKMnoSDJ5DraEJn12CEFMGAnN9ELAKiUUi8rgVZhNf1NDZnkql

По состоянию на утро вторника, 27 декабря, в Киеве были введены экстренные отключения электроэнергии. Такая же ситуация и в Киевской области.

Ранее в КГГА сообщали, что ситуация с электричеством в столице остается сложной, продолжаются экстренные отключения. В таких реалиях киевляне будут жить всю зиму.

https://www.youtube.com/embed/xIlFqrCSllg
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Киев Обстрел Электроэнергия Атака Свет YASNO Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X