Есть две хорошие новости. В Yasno рассказали о ситуации со светом в Киеве 27 декабря, 20:54 Киевляне в общественном транспорте (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

По состоянию на вторник, 27 декабря, Киев получает стабильные объемы электроэнергии, которые удается равномерно распределить через временные схемы переподключения сетей.

Об этом сообщил генеральный директор YASNO Сергей Коваленко на своей странице в Facebook.

Он отметил, что сложно прогнозировать, как поведет себя оборудование, если температура упадет, а потребление вырастет.

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"Благо, Новый год должен быть при плюсах. Однако остается еще самая главная переменная – сумасшедший сосед и его ракеты и иранские шахеды», – добавил он.

По состоянию на утро вторника, 27 декабря, в Киеве были введены экстренные отключения электроэнергии. Такая же ситуация и в Киевской области.

Ранее в КГГА сообщали, что ситуация с электричеством в столице остается сложной, продолжаются экстренные отключения. В таких реалиях киевляне будут жить всю зиму.