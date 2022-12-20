Киев пока не может рассчитывать на плановые отключения света, мощность на 50% меньше необходимого — Yasno 20 декабря, 22:09 Ситуация с электроснабжением значительно ухудшилась после 19 декабря (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Киеве ситуация со светом остается тяжелой. Мощность только на 50% покрывает потребности города, а возвращение к плановым отключениям света в ближайшее время не произойдет.

Об этом сообщил гендиректор поставщика электроэнергии Yasno Сергей Коваленко в Facebook.

Он отметил, что состояние энергетической системы в Киеве практически не изменилось, а за день отключался почти весь город, около 1,1 млн пользователей.

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«На приближение к графику пока не рассчитываем. По факту сейчас имеем мощность на 50% меньше необходимой. С которой надо запитать критическую инфраструктуру», — пишет он.

Ковалено добавил, что свет стабильно подается на критическую инфраструктуру, а в столице в основном есть вода и отопление.

«В то же время диспетчеры пытаются сделать так, чтобы районы имели электроснабжение хотя бы на короткое время, но есть ряд домов, которые не включались со вчерашнего утра», — сообщил он.

При этом, по его словам, в Днепре все более или менее стабильно, а энергетики стараются максимально приблизиться к графику. На завтра он анонсировал хорошие новости.

«Ремонтные работы продолжаются. Но если вы до сих пор не утеплились и не просмотрели список вещей, которые вам нужны, чтобы спокойно прожить длительные отключения — сейчас самое время позаботиться об этом», — пишет гендиректор Yasno.

Ситуация с электроснабжением значительно ухудшилась после 19 декабря, когда РФ массированно атаковала иранскими дронами Киев и область. В Киевской области были повреждены объекты инфраструктуры и частные дома.