Почти 100 тысяч киевлян пошли защищать Украину с 24 февраля — Кличко

13 сентября, 17:11
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Виталий Кличко (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

Виталий Кличко (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

С начала полномасштабного вторжения России почти 100 тысяч жителей Киева пошли защищать Украину от страны-агрессора.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в эфире радио Армия FM.

«Почти 100 тысяч киевлян пошли защищать Украину от агрессора», — сказал он.

Кличко добавил, что к украинским Вооруженным Силам присоединилась треть коммунальщиков Киева. Мэр подчеркнул, что из-за этого сегодня в столице ощущается дефицит профессионалов на предприятиях города.

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«Нам удается держать ситуацию в столице, обеспечивать надлежащее функционирование города. Это непросто», — заявил он.

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Также, по словам Кличко, население столицы сейчас примерно такое же, как и до полномасштабного вторжения из-за переселенцев с востока и юга Украины, потому что столица сейчас один из самых защищенных городов страны.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Киев Виталий Кличко Киевляне Война России против Украины

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