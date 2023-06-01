КГГА: Владельцы укрытий не несут ответственность, если они закрыты, власти Киева инициируют 1 июня, 11:00 Поврежденные в результате российской атаки 1 июня поликлиника в Киеве (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Городские власти Киева хотят инициировать ответственность для владельцев укрытий, если они закрыты. Сейчас ее нет, заявил заместитель КГГА Николай Поворозник Радио Свобода.

По его словам, в столице время от времени инициируют проверки состояния и работы укрытий, а вопрос заключается в том, что между объявления воздушной тревоги и падениями обломков проходят считанные минуты. Поворозник говорит, что нужно искать «варианты работы укрытий».

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«На прошлой неделе киевский городской голова обращался в Верховную Раду для того, чтобы была ответственность владельцев этих хранилищ. Потому что их много в частной собственности, которые также должны работать как бомбоубежища и укрытия в подвальных и полуподвальных помещениях», — заявил он.

Ночью в Киеве и области объявили воздушную тревогу — через несколько минут раздались первые взрывы. Силы ПВО уничтожили 10 крылатых и баллистических ракет Искандер. Обломки упали в трех районах Киева, повредив, в частности, детскую поликлинику, жилые дома, детсад, автомобили.

В Деснянском районе погибли три человека, в том числе ребенок. Муж погибшей рассказал, что люди бежали в укрытие во время воздушной тревоги, но им никто не открыл. Власти говорят, что один из входов, предварительно, был открыт. Детали еще выясняют.

Полиция начала уголовное производство из-за закрытого укрытия в поликлинике, возле которой погибли люди.