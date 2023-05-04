Ночная атака. В трех центральных районах Киева обломки дронов упали возле домов, повреждены авто 4 мая, 08:40 Киев (Фото:REUTERS/Anna Voitenko)

На улицах трех районов Киева упали обломки сбитых силами ПВО воздушных объектов, которыми Россия атаковала в ночь на четверг, 4 мая. Пострадавших нет.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Сергей Попко.

Речь идет о Шевченковском, Печерском и Подольском районах столицы. Обломки упали приблизительно возле десяти домов, частично повреждены припаркованные автомобили (количество уточняют) и дорожное покрытие.

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Ночью в ряде регионов Украины объявили воздушную тревогу, которая длилась несколько часов. Силы ПВО сбили 18 из 24 иранских дронов-камикадзе Shahed, которыми Россия атаковала Украину, а также разведывательный беспилотник. Власти Киева сообщили, что в районе столицы уничтожили все враждебные цели.