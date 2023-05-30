«Я спал — и хлопок». Девятилетний мальчик рассказал, как спасся с 22-го этажа дома в Киеве во время ночной атаки — видео 30 мая, 14:21 Девятилетний мальчик рассказал Кличко, как спасся из многоэтажки в Голосеевском районе столицы (Фото:Скриншот видео Виталий Кличко/Telegram)

Девятилетний мальчик Саша рассказал, как спасся из поврежденного россиянами дома в Голосеевском районе Киева во время атаки в ночь на вторник, 30 мая.

Видео с ним опубликовал мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.

«Через офис выбрались. Там была выбита стена, на лестницу спустились. Я спал — и хлопок был. Это там, на 22 этаже», — рассказал мальчик.

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В ночь на 30 мая Россия осуществила третью за сутки массированную атаку на Киев и 17-ю с начала мая. Силы ПВО сбили 29 из 31 иранского дрона-камикадзе Shahed — почти все над столицей.

Обломки упали в нескольких районах Киева, в Голосеевском — на многоэтажный жилой дом. Загорелись два этажа. Более 20 человек эвакуировали. Всего в Киеве 11 раненых и одна погибшая.



В ночь на 29 мая силы ПВО сбили 36 крылатых ракет и 38 дронов-камикадзе, над столицей — более 40 воздушных целей. Днем россияне атаковали Киев и область 11 крылатыми и баллистическими ракетами Искандер — все уничтожили.