Киевсовет лишил Минск статуса города-побратима

9 июня, 15:40
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Киевсовет на своем заседании лишил Минск статуса города-побратима (Фото:kyiv.klichko.org)

Киевсовет на своем заседании лишил Минск статуса города-побратима (Фото:kyiv.klichko.org)

В четверг, 9 июня Киевсовет лишил Минск статуса города-побратима.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.

«Минск уже вряд ли можно назвать городом-побратимом Киева. Так что нам ничего не мешало принять решение о лишении такого статуса столицы Беларуси», — заявил он.

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Кличко напомнил, что именно с территории Беларуси летели ракеты в украинские города и поселки и происходило вторжение российских войск в Украину.

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2 июня в Генштабе ВСУ сообщили, что Беларусь активно минирует территорию вдоль северной границы Украины.

Также в Генштабе предупредили, что сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

https://www.youtube.com/watch?v=HGzxP3Eiq7g
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Теги:   Киев Виталий Кличко Беларусь Минск Война России против Украины

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