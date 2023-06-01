Кличко спросили об укрытиях в Киеве. Он посоветовал смотреть карту и обещает, что ночью их работу будут проверять патрульные 1 июня, 11:42 Виталий Кличко (Фото:Виталий Кличко/Telegram)

Патрульная полиция Киева поможет контролировать работу укрытий ночью. Было ли открыто укрытие в Деснянском районе, возле которого погибли три человека, выясняет следствие, возбудили уголовные дела.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

По его словам, также устанавливают, были ли в том укрытии гражданские, поскольку спасатели говорят, что после повреждения поликлиники выводили оттуда группу людей.

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В комментарии журналистам мэр говорит, что окончательные данные, было ли закрыто укрытие, смогут сказать только после выводов служб, которые сейчас проводят проверку — СБУ, прокуратура, Нацполиция. Сейчас это сделать «невозможно. потому что дверь выбита взрывом».



Местные жители спросили, где есть укрытия в Деснянском районе и куда можно спрятаться. Кличко ответил, что можно посмотреть онлайн-карту укрытий, где они отмечены в каждом микрорайоне Киева.



«По Деснянскому району — в школе рядом с поликлиникой укрытие было открытым и в нем были люди. Все главы районов получили поручение еще раз проверить все укрытия», — заявил Кличко.

Он говорит, что в каждом из районов Киева именно руководители учреждений, где расположены укрытия, несут ответственность за их работу, а также руководители этих районов. Главы РГА ответственны за доступ и обустройство укрытий, которые нанесены на специальную карту.

«[Патрульные] будут объезжать в комендантский час во время воздушной тревоги укрытия, которые есть на карте города и проверять, открыты ли они. И оперативно передавать информацию городским службам», — заявил Кличко.

Ночью в Киеве и области объявили воздушную тревогу — через несколько минут раздались первые взрывы. Силы ПВО уничтожили 10 крылатых и баллистических ракет Искандер. Обломки упали в трех районах Киева.

В Деснянском возле поликлиники погибли три человека, в том числе ребенок. Муж погибшей рассказал, что люди бежали в укрытие во время воздушной тревоги, но им никто не открыл. Всего в Киеве 16 пострадавших.