В Киеве общественный транспорт с 26 марта будет работать на час дольше

22 марта, 16:40
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Общественный транспорт Киева (Фото:Киевпастранс)

Общественный транспорт Киева (Фото:Киевпастранс)

В Киеве с 26 марта общественный транспорт будет работать на час дольше.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.

«С 26 марта в столице будет сокращен комендантский час. Она продлится с нуля часов до пяти утра ежесуточно. Изменения будут внесены и в работу общественного транспорта: он продлит работу на один час», — сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

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Он уточнил, что с 26 марта:

  • наземный транспорт будет работать с 05:30 до 23:30;
  • метрополитен будет работать с 06:00 до 23:00;
  • фуникулер будет работать с 07:00 до 22:00.

До этого наземный общественный транспорт перевозил пассажиров с 6:00 до 22:30, а киевское метро работало с 06:00 до 22:00.

Актуальный график работы маршрутов общественного транспорта, включая отправку последних рейсов, есть на сайтах КП Киевпасстранс и КП Киевский метрополитен.

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Раньше начальник КГГА Сергей Попко подписал приказ об изменении комендантского часа в Киеве с 26 марта. Он будет длиться с 00:00 до 05:00 ежедневно.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что после сокращения комендантского часа в Киеве с 26 марта метро и наземный общественный транспорт также изменят график работы.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Киев Время Общественный транспорт

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