В Киеве общественный транспорт с 26 марта будет работать на час дольше
Общественный транспорт Киева (Фото:Киевпастранс)
В Киеве с 26 марта общественный транспорт будет работать на час дольше.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы КГГА.
«С 26 марта в столице будет сокращен комендантский час. Она продлится с нуля часов до пяти утра ежесуточно. Изменения будут внесены и в работу общественного транспорта: он продлит работу на один час», — сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
Он уточнил, что с 26 марта:
- наземный транспорт будет работать с 05:30 до 23:30;
- метрополитен будет работать с 06:00 до 23:00;
- фуникулер будет работать с 07:00 до 22:00.
До этого наземный общественный транспорт перевозил пассажиров с 6:00 до 22:30, а киевское метро работало с 06:00 до 22:00.
Актуальный график работы маршрутов общественного транспорта, включая отправку последних рейсов, есть на сайтах КП Киевпасстранс и КП Киевский метрополитен.
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Раньше начальник КГГА Сергей Попко подписал приказ об изменении комендантского часа в Киеве с 26 марта. Он будет длиться с 00:00 до 05:00 ежедневно.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщал, что после сокращения комендантского часа в Киеве с 26 марта метро и наземный общественный транспорт также изменят график работы.