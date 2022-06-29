«Историческое событие». Киев и Мадрид стали городами-побратимами

29 июня, 19:53
Виталий Кличко и Хосе Луис Мартинес-Алмейда (Фото:Виталий Кличко / Telegram)

Виталий Кличко и Хосе Луис Мартинес-Алмейда (Фото:Виталий Кличко / Telegram)

Киев и столица Испании Мадрид стали городами-побратимами. 29 июня мэр Киева Виталий Кличко и мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес-Алмейда подписали Меморандум о побратимстве.

Об этом сообщил Виталий Кличко, принявший участие в открытии саммита НАТО в Мадриде.

Он также обсудил с испанским коллегой несколько проектов, которые планируют совместно реализовать в украинской и испанской столицах.

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«Это историческое событие для наших городов и состоялось оно во время исторического саммита НАТО, который проходит в эти дни в Мадриде. Я благодарю наших западных партнеров, наших испанских партнеров за поддержку Украины в это критическое для нее время. И, убежден, наше сотрудничество с Мадридом будет эффективным и полезным для наших столиц», — подчеркнул Виталий Кличко.

Он добавил, что Мадрид принимает беженцев из Украины, вынужденных выезжать из страны из-за российской военной агрессии, оказывает гуманитарную помощь Киеву и другим украинским городам.

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Теги:   Киев Виталий Кличко Испания Мадрид

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