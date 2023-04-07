В Киевсовете предлагают национализировать здание посольства РФ
Здание посольства РФ в Соломенском районе могут национализировать (Фото:Tasya7777/Twitter)
Депутат Киевского городского совета Лилия Пашинная от партии Слуга народа заявила о намерениях конфисковать здание по адресу Воздухофлотский проспект, 27, где раньше находилось посольство РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина.
Депутат отметила, что депутаты Киевсовета выступают с предложением расторгнуть договор аренды земли, а в дальнейшем национализировать помещение.
Пашинная напомнила, что Министерство иностранных дел разорвало дипломатические отношения со страной-агрессором.
"Это важное и крайне актуальное сегодня решение. Мы не должны создавать условия для функционирования институтов страны-агрессора в Киеве", - заявила Пашинная.