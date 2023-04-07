В Киевсовете предлагают национализировать здание посольства РФ 7 апреля, 01:01 Здание посольства РФ в Соломенском районе могут национализировать (Фото:Tasya7777/Twitter)

Депутат Киевского городского совета Лилия Пашинная от партии Слуга народа заявила о намерениях конфисковать здание по адресу Воздухофлотский проспект, 27, где раньше находилось посольство РФ.



Об этом сообщает РБК-Украина.

Депутат отметила, что депутаты Киевсовета выступают с предложением расторгнуть договор аренды земли, а в дальнейшем национализировать помещение.

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Пашинная напомнила, что Министерство иностранных дел разорвало дипломатические отношения со страной-агрессором.

"Это важное и крайне актуальное сегодня решение. Мы не должны создавать условия для функционирования институтов страны-агрессора в Киеве", - заявила Пашинная.