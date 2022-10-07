Киевский фуникулер возобновит работу с понедельника — Кличко

7 октября, 15:35
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Весной из-за активных боевых действий под Киевом фуникулер законсервировали (Фото:КГГА)

Весной из-за активных боевых действий под Киевом фуникулер законсервировали (Фото:КГГА)

С понедельника, 10 октября, в Киеве возобновит работу фуникулер.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.

Кличко напомнил, что весной из-за активных боевых действий под Киевом фуникулер законсервировали, а в июне он прошел плановый ремонт.

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«Ведь подъемник имеет статус памятника архитектуры, истории, науки и техники. Особая ценностью памятника — это витражи авторства украинских художников Валентина Задорожного и Николая Шкарапуты, размещенные в вестибюлях», — пишет мэр.

Он отметил, что система безопасности вагонов фуникулера успешно прошла испытания под большой нагрузкой, а также были обследованы пути и контактная сеть.

«Так что с понедельника уже можно воспользоваться приятными поездками на столичном фуникулере», — добавил Кличко.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Киев Виталий Кличко Российская агрессия Фуникулер

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