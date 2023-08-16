В Киеве две 12-летние девочки выпали с 15 этажа многоэтажки — полиция 16 августа, 21:48 В полицию Киева поступила информация о двух мертвых девочках на улице Михаила Драгоманова (Фото:Национальная полиция/Facebook)

В Киеве две 12-летние девочки погибли, вероятно, после падения с 15 этажа многоэтажки на Позняках. Полиция считает произошедшее самоубийством.

Об этом сообщает пресс-служба полиция Киева в Telegram.

В 18:20 в полицию Киева поступила информация о двух мертвых детях на улице Михаила Драгоманова, сообщает ведомство.

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«Правоохранители установили личности потерпевших, это − 12-летние местные жительницы. По предварительным данным, девочки погибли в результате падения с 15 этажа многоэтажки», — говорится в сообщении.

На месте работают следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции, работники ювенальной превенции и карета скорой медицинской помощи.

Следователи квалифицировали произошедшее как самоубийство. Полиция устанавливает все обстоятельства гибели детей.