В Киеве две 12-летние девочки выпали с 15 этажа многоэтажки — полиция
В полицию Киева поступила информация о двух мертвых девочках на улице Михаила Драгоманова (Фото:Национальная полиция/Facebook)
В Киеве две 12-летние девочки погибли, вероятно, после падения с 15 этажа многоэтажки на Позняках. Полиция считает произошедшее самоубийством.
Об этом сообщает пресс-служба полиция Киева в Telegram.
В 18:20 в полицию Киева поступила информация о двух мертвых детях на улице Михаила Драгоманова, сообщает ведомство.
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«Правоохранители установили личности потерпевших, это − 12-летние местные жительницы. По предварительным данным, девочки погибли в результате падения с 15 этажа многоэтажки», — говорится в сообщении.
На месте работают следственно-оперативная группа Дарницкого управления полиции, работники ювенальной превенции и карета скорой медицинской помощи.
Следователи квалифицировали произошедшее как самоубийство. Полиция устанавливает все обстоятельства гибели детей.