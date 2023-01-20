Киев исключили из списка территорий возможных боевых действий

20 января, 18:09
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Выставка уничтоженной российской техники в Киеве (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Выставка уничтоженной российской техники в Киеве (Фото:REUTERS/Nacho Doce)

Киев исключили из списка территорий возможных боевых действий. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Telegram в пятницу, 20 января.

В Минреинтеграции рассказали, что Кабинет Министров в конце 2022 года принял постановление № 1364, которое устанавливает механизм формирования списка территорий, на которых ведутся или велись боевые действия, либо территорий, временно оккупированных РФ. Список периодически обновляют.

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Приказом от 13 января 2023 года в список территорий внесли изменения. Минреинтеграции утверждает приказ после согласования с Министерством обороны и предложений областных или Киевской городской военных администраций.

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В декабрьском интервью The Economist главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный говорил, что в феврале РФ может пойти в новое наступление. По его словам, наступление может произойти не на Донбассе, а в направлении Киева со стороны Беларуси.

6 января спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко сказал, что ситуация на границе с Беларусью остается контролируемой, украинские пограничники не фиксируют перемещений техники и личного состава врага возле границы.

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Командующий группировкой сил и средств обороны Киева генерал-лейтенант Александр Павлюк заявил, что вокруг столицы создано несколько рубежей общей протяженностью около 1000 км, а граница с Беларусью представляет собой «сплошные завалы и минные поля».

https://www.youtube.com/embed/9puvPINff_M
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Киев Война России против Украины Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Минреинтеграции

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