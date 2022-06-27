Канцлер Австрии о ракетном обстреле Киева: Не понимаю, как могут быть совершены подобные преступления, кровопролитие должно прекратиться 27 июня, 10:54 Цей матеріал також доступний українською Россия нанесла ракетный удар по Киеву (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Канцлер Австрии Карл Негаммер, комментируя российские ракетные удары по Киеву, заявил, что кровопролитие должно наконец прекратиться.

«Эти фотографии поступили к нам из офиса Виталия Кличко, они проверены и настоящие. Жестокие ракетные обстрелы мирных жителей ужасны», — написал он в Facebook.

Негаммер добавил, что он не понимает, как могут быть совершены подобные преступления.

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«Кровопролитие должно наконец прекратиться», — написал он.

Утром, в воскресенье, 26 июня Россия нанесла несколько ракетных ударов по Киеву, попав в жилой дом в Шевченковском районе. Столицу обстреляли из самолетов Ту-95 и Ту-160, пуск ракет происходил над Каспийским морем. Одна из российских ракет попала в детский сад.

В результате пострадали шесть человек, один мужчина погиб.

Накануне ранним утром страна-агрессор нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. В частности, ракеты были нацелены по объектам во Львовской, Житомирской и Черниговской областях.

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