Канцлер Австрии о ракетном обстреле Киева: Не понимаю, как могут быть совершены подобные преступления, кровопролитие должно прекратиться

27 июня, 10:54
Цей матеріал також доступний українською
Россия нанесла ракетный удар по Киеву (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Россия нанесла ракетный удар по Киеву (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Канцлер Австрии Карл Негаммер, комментируя российские ракетные удары по Киеву, заявил, что кровопролитие должно наконец прекратиться.

«Эти фотографии поступили к нам из офиса Виталия Кличко, они проверены и настоящие. Жестокие ракетные обстрелы мирных жителей ужасны», — написал он в Facebook.

Негаммер добавил, что он не понимает, как могут быть совершены подобные преступления.

Видео дня

«Кровопролитие должно наконец прекратиться», — написал он.

Читайте также:
«Нет прощения рашистам». Украинские знаменитости отреагировали на утренний обстрел Киева
https://www.facebook.com/nehammerkarl/posts/584900849667268

Утром, в воскресенье, 26 июня Россия нанесла несколько ракетных ударов по Киеву, попав в жилой дом в Шевченковском районе. Столицу обстреляли из самолетов Ту-95 и Ту-160, пуск ракет происходил над Каспийским морем. Одна из российских ракет попала в детский сад.

В результате пострадали шесть человек, один мужчина погиб.

Накануне ранним утром страна-агрессор нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. В частности, ракеты были нацелены по объектам во Львовской, Житомирской и Черниговской областях.

https://www.youtube.com/watch?v=1QN2ls_Ykrw
poster
Подписаться на еженедельную email-рассылку
материалов раздела Киев
Дайджест столичных новостей за неделю
и афиша лучших событий Киева
Каждую пятницу
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Киев Австрия Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X